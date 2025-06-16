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Мостовой — о количестве команд в РПЛ: «Неправильно, когда одним не дают возможность, вторым не разрешают, третьих притягивают»

Дарик Агаларов
корреспондент

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился мнением о ситуации с количеством участников РПЛ в сезоне-2025/26.

«В такой огромной стране как минимум 18 клубов обязано быть в высшей лиге. Как минимум! У нас есть примеры стран, которые порядком меньше, но имеют по 20 команд в чемпионате. Ну какие 15 команд? Куда еще меньше? Неправильно, когда одним не дают возможность, вторым не разрешают, третих притягивают, четвертых убирают. Всегда должен решать спортивный принцип. Сильный выигрывает, слабый проигрывает. Докатились до ситуации такой. А решать уже не нам, к сожалению», — сказал Мостовой «СЭ».

По итогам сезона-2024/25 занявшие 12-е место в чемпионате России «Химки» не получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. Решение по замене команды должен принять РФС. Клубы РПЛ и ФНЛ поддержали кандидатуру «Пари НН», который в стыковых матчах уступил «Сочи» (2:1, 1:3).

Голосование бюро исполкома РФС началось 6 июня, однако результат опроса до сих пор неизвестен.

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Александр Мостовой
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Мостовой: «Готов ли я войти в чей-то тренерский штаб? А почему никто не хочет войти в мой штаб?»

«Динамо» провело первую тренировку под руководством Карпина
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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