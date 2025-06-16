Мостовой — о количестве команд в РПЛ: «Неправильно, когда одним не дают возможность, вторым не разрешают, третьих притягивают»

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился мнением о ситуации с количеством участников РПЛ в сезоне-2025/26.

«В такой огромной стране как минимум 18 клубов обязано быть в высшей лиге. Как минимум! У нас есть примеры стран, которые порядком меньше, но имеют по 20 команд в чемпионате. Ну какие 15 команд? Куда еще меньше? Неправильно, когда одним не дают возможность, вторым не разрешают, третих притягивают, четвертых убирают. Всегда должен решать спортивный принцип. Сильный выигрывает, слабый проигрывает. Докатились до ситуации такой. А решать уже не нам, к сожалению», — сказал Мостовой «СЭ».

По итогам сезона-2024/25 занявшие 12-е место в чемпионате России «Химки» не получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. Решение по замене команды должен принять РФС. Клубы РПЛ и ФНЛ поддержали кандидатуру «Пари НН», который в стыковых матчах уступил «Сочи» (2:1, 1:3).

Голосование бюро исполкома РФС началось 6 июня, однако результат опроса до сих пор неизвестен.