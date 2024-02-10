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10 февраля, 16:40

Александр Мостовой: «Угальде техничный, но не хватает габаритов»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-нападающий «Спартака» Александр Мостовой высказался о дебютных матчах форварда Манферда Угальде в московском клубе.

«Пока вообще не стоит судить об Угальде. Идет предсезонка, у кого-то получается лучше, у кого-то хуже. По некоторым моментам он кажется техничным, резким, быстрым. Но показалось, что не хватает немного габаритов для нападающего. Если судить по сборам, тогда можно сказать, что «Ростов» — лучшая команда у нас. А вообще про Угальде уже много сказано — переплатили за него в 3-4 раза. Это не первый случай в нашем футболе, таких — множество. Все зарабатывают, это нормально», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

21-летний костариканский нападающий принял участие в двух товарищеских матчах в составе «Спартака» на предсезонных сборах и забил один гол.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
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 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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