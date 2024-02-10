Александр Мостовой: «Угальде техничный, но не хватает габаритов»

Экс-нападающий «Спартака» Александр Мостовой высказался о дебютных матчах форварда Манферда Угальде в московском клубе.

«Пока вообще не стоит судить об Угальде. Идет предсезонка, у кого-то получается лучше, у кого-то хуже. По некоторым моментам он кажется техничным, резким, быстрым. Но показалось, что не хватает немного габаритов для нападающего. Если судить по сборам, тогда можно сказать, что «Ростов» — лучшая команда у нас. А вообще про Угальде уже много сказано — переплатили за него в 3-4 раза. Это не первый случай в нашем футболе, таких — множество. Все зарабатывают, это нормально», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

21-летний костариканский нападающий принял участие в двух товарищеских матчах в составе «Спартака» на предсезонных сборах и забил один гол.