Кавазашвили считает, что «Спартаку» не стоит приобретать Агкацева у «Краснодара»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева в московский клуб.

«Если тренерский штаб считает, что Селихов и Максименко недостойны играть в основном составе, то это их право. Но я думаю, что оба вратаря доказали свою состоятельность. Кому отдавать предпочтение — это уже на усмотрение Абаскаля. У нас уже приглашали на место третьего вратаря Свинова. Где он сейчас? Агкацев — очень талантливый футболист. Но в последнее время у нас появилось много талантливых вратарей. Если всех их мы соберем в «Спартаке», то сколько надо будет составов делать? У «Спартака» есть свои вратари. Хватит нагнетать обстановку вокруг них», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

22-летний Агкацев в текущем сезоне сыграл за «Краснодар» 7 матчей во всех турнирах, пропустил 11 голов и 2 встречи провел на ноль. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.