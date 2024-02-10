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Сегодня, 16:59

Кавазашвили считает, что «Спартаку» не стоит приобретать Агкацева у «Краснодара»

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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева в московский клуб.

«Если тренерский штаб считает, что Селихов и Максименко недостойны играть в основном составе, то это их право. Но я думаю, что оба вратаря доказали свою состоятельность. Кому отдавать предпочтение — это уже на усмотрение Абаскаля. У нас уже приглашали на место третьего вратаря Свинова. Где он сейчас? Агкацев — очень талантливый футболист. Но в последнее время у нас появилось много талантливых вратарей. Если всех их мы соберем в «Спартаке», то сколько надо будет составов делать? У «Спартака» есть свои вратари. Хватит нагнетать обстановку вокруг них», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

22-летний Агкацев в текущем сезоне сыграл за «Краснодар» 7 матчей во всех турнирах, пропустил 11 голов и 2 встречи провел на ноль. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

Анзор Кавазашвили
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Станислав Агкацев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
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 - : -
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 - : -
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