Александр Мостовой назвал тройку лучших нападающих РПЛ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал тройку лучших нападающих РПЛ.

«Топ-3 нападающих в РПЛ прямо сейчас? Кордоба, Угальде и Тюкавин. Именно эти ребята лучшие сейчас на мой взгляд. Особенно хорош Угальде», — цитирует «РБ Спорт» Мостового.

После 18 туров Манфред Угальде («Спартак») лидирует в списке лучших бомбардиров лиги с 18 голами, Джон Кордоба («Краснодар») располагается на пятом месте с 8 голами, Константин Тюкавин («Динамо» Москва) — на восьмом месте с 7 мячами.