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Кечинов: «Нулевая результативность Соболева в «Зените» была ожидаема»

Камила Абдурахманова
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов рассказал о том, что не испытал особых разочарований по ходу первой части сезона РПЛ.

— Особых разочарований по итогам первой части РПЛ не припоминаю, в принципе, все те команды, кто должен быть наверху, они там и есть плюс-минус. Может быть, только ЦСКА мог быть где-то повыше, — сказал Кечинов.

— А нулевая результативность Соболева за «Зенит» — не разочарование?

— Для меня — нет. Это было ожидаемо в большей степени. Когда Соболев переходил в «Зенит», я говорил, что ему будет там тяжело. Во-первых — стан принципиального соперника, понятно было, что будет давление со стороны болельщиков. И ему там приходится очень тяжело. Но все равно при этом я думаю, что он еще заиграет в «Зените». А пока он играет мало, редко выходит в стартовом составе. От этого нет уверенности. Ну и все же, в кубковых играх он все же забивал, — «РБ Спорт».

После перехода в «Зенит» Александр Соболев вышел на поле в 12 играх РПЛ и не отметился ни одним результативным действием. В кубковых играх на счету форварда два мяча и две результативные передачи.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Соболев
Валерий Кечинов
РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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