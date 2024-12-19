Тарханов — о Батракове: «Сейчас его можно назвать одним из лучших игроков чемпионата»

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением об игре полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Батраков провел первую часть РПЛ на феноменальном уровне. Для своего возраста у него очень приличные показатели. Конечно, Алексея можно назвать открытием года. А сейчас уже и не только открытием, но и одним из лучших игроков чемпионата», — цитирует «РБ Спорт» Тарханова.

В этом сезоне на счету 19-летнего футболиста 11 голов и 6 результативных передач в 23 матчах во всех турнирах. Батраков идет на втором месте в гонке бомбардиров РПЛ.