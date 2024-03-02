Мостовой: «Промес для «Спартака» — это потеря существенная, таких, как он, не заменить»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой считает, что отсутствие нападающего Квинси Промеса будет существенной потерей для красно-белых.

«Ясно, что это не критично, все-таки наш чемпионат, можно как-то вытянуть. Но потеря существенная, таких, как он, не заменить. Тем более сейчас, когда «Спартак» хорошо выглядел на сборах. Скажется или нет на результатах «Спартака» — трудно сказать, все-таки, помимо Промеса, есть еще 25 человек. Но это наш чемпионат, может быть, ничего страшного.

Хотя помню, когда он не играл несколько матчей, сразу была видна разница. Но когда любой мастер отсутствует, то, конечно, это влияет. Должен ли «Спартак» помогать Промесу? Этого я не знаю, не знаю, какие отношения у них, как происходит, это же длится уже на протяжении двух лет. Он играет в «Спартаке», живет у нас, но, с другой стороны, люди тоже говорят, что нужно жить по закону», — цитирует ТАСС Мостового.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет в субботу, 2 марта, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

29 февраля 32-летнего нидерландца не пустили с командой в самолет, который вылетал из аэропорта в Дубае, и он не смог отправится в Россию. Сейчас он находится в ОАЭ.