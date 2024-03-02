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2 марта, 07:56

Мостовой: «Промес для «Спартака» — это потеря существенная, таких, как он, не заменить»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой считает, что отсутствие нападающего Квинси Промеса будет существенной потерей для красно-белых.

«Ясно, что это не критично, все-таки наш чемпионат, можно как-то вытянуть. Но потеря существенная, таких, как он, не заменить. Тем более сейчас, когда «Спартак» хорошо выглядел на сборах. Скажется или нет на результатах «Спартака» — трудно сказать, все-таки, помимо Промеса, есть еще 25 человек. Но это наш чемпионат, может быть, ничего страшного.

Хотя помню, когда он не играл несколько матчей, сразу была видна разница. Но когда любой мастер отсутствует, то, конечно, это влияет. Должен ли «Спартак» помогать Промесу? Этого я не знаю, не знаю, какие отношения у них, как происходит, это же длится уже на протяжении двух лет. Он играет в «Спартаке», живет у нас, но, с другой стороны, люди тоже говорят, что нужно жить по закону», — цитирует ТАСС Мостового.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет в субботу, 2 марта, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

29 февраля 32-летнего нидерландца не пустили с командой в самолет, который вылетал из аэропорта в Дубае, и он не смог отправится в Россию. Сейчас он находится в ОАЭ.

 
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Источник: https://tass.ru/sport/20129297
Александр Мостовой
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
5
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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