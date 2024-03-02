Марио Фернандес: «Зенит» — это российская мультикультурная команда»

Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал о своем отношении к стереотипу, что петербургский клуб является бразильской командой.

«Зенит» — это российская мультикультурная команда, в которой помимо россиян играют бразильцы, колумбийцы, француз, серб, казахстанец. И все мы делаем максимум для победы», — приводит слова Фернандеса Metaratings.ru.

33-летний Фернандес перешел в «Зенит» в июле 2023 года. За сине-бело-голубых россиянин отыграл 15 матчей, в которых не отличился голевыми действиями. Контракт футболиста с петербуржцами рассчитан до конца июня 2025 года.

После 18 туров чемпионата России «Зенит» находится на втором месте, набрав 36 очков.