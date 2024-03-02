Смородская: «Отлично, что Головин и Миранчук приедут, это два сильнейших российских игрока»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о расширенном составе сборной России.

«Сборная должна существовать и играть с сильными соперниками. Представляющие товарищеские матчи внушают оптимизм. Отлично, что Головин и Миранчук приедут, это два сильнейших российских игрока прямо сейчас. Люди хотят смотреть в сборной на лучших, поэтому Карпин правильно делает, что приглашает наших футболистов из Европы», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Ранее тренерский штаб объявил расширенный состав сборной России из 38 футболистов. Национальная команда будет готовиться к товарищеским матчам с Сербией (21 марта) и Парагваем (25 марта). Обе встречи пройдут на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнутся в 20:00 мск.

В предыдущем матче сборная России 20 ноября 2023 года в товарищеском матче обыграла Кубу со счетом 8:0.