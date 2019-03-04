Александр Мейтин: "В 18-м туре не было нарушений со стороны болельщиков кроме фанатов "Локомотива"

Директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин заявил, что на семи матчах из восьми в рамках 18-го тура чемпионата России не было зафиксировано никаких нарушений со стороны болельщиков, исключение составили фанаты "Локомотива".

– Тур прошел в общем-то неплохо. На семи аренах не зафиксировано ни одного нарушения правила поведения. Исключение составил "Локомотив", где мы услышали нецензурные скандирования на 7-й минуте. Это действия совершенно недопустимые, мы должны уважать тех, кто пришел на стадион насладиться футбольным матчем. А получаем выхлоп мата.

Люди, которые впервые посетили на стадион, перестанут ходить на матчи с женами и детьми. Лига делает все, чтобы такие проявления исключить. Если это сейчас не прекратится, мы вынуждены будем принять к нарушителям более жесткие методы. И коллеги из МВД нас в этом плане поддерживают. Футбол должен быть праздником.

(Александр Рогулев)

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