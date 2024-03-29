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«Ростов» на выезде разгромил «Динамо»

Алина Савинова
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Игроки «Ростова».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Ростов» на выезде одержал победу над «Динамо» в матче 22-го тура чемпионата России — 4:1.

Счет на 22-й минуте встречи открыл полузащитник ростовчан Кирилл Щетинин после ошибки вратаря «Динамо». Через 10 минут Данил Глебов увеличил преимущество гостей. На 43-й минуте счет до разгромного довел Мохаммад Мохеби, который также отличился во втором тайме. Автором единственного гола хозяев стал Бителло.

После этой игры «Динамо» с 38 очками сохраняет третье место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» набрал 30 баллов и вышел на 7-е место. Команда Валерия Карпина одержала первую победу на выезде в текущем сезоне.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
29 мар, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:4
Ростов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
2
54
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
8
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
9
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
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Спартак – Урал
 - : -
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 - : -
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 - : -
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Ростов

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