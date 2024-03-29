«Ростов» на выезде разгромил «Динамо»

«Ростов» на выезде одержал победу над «Динамо» в матче 22-го тура чемпионата России — 4:1.

Счет на 22-й минуте встречи открыл полузащитник ростовчан Кирилл Щетинин после ошибки вратаря «Динамо». Через 10 минут Данил Глебов увеличил преимущество гостей. На 43-й минуте счет до разгромного довел Мохаммад Мохеби, который также отличился во втором тайме. Автором единственного гола хозяев стал Бителло.

После этой игры «Динамо» с 38 очками сохраняет третье место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» набрал 30 баллов и вышел на 7-е место. Команда Валерия Карпина одержала первую победу на выезде в текущем сезоне.