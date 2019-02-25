Александр Медведев: "Переход в "Зенит" – это серьезный вызов. Я воспринял его с полным пониманием ответственности"

Президент-генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, что переход на подобный пост в петербуржском клубе – это серьезный вызов для него. Он также добавил, что планирует регулярно общаться с главным тренером команды Сергеем Семаком.

– Я давно интересуюсь футболом, сам поигрывал в него, – сказал Медведев в интервью пресс-службе клуба. – Конечно, переход в "Зенит" – это серьезный вызов, но опираясь на то, что я делал в спорте до этого, а это и хоккейный клуб СКА, где я являюсь членом совета директоров, и МХЛ, и КХЛ, понимаю, что общие принципы управления спортом, безусловно, есть. Конечно, есть и специфика, и я ее буду учитывать, но в целом новый вызов я воспринял с полным пониманием ответственности и того, насколько "Зенит" находится в центре внимания и футбольной общественности и болельщиков, и всей страны.



Мы будем работать вместе, нам важен каждый элемент большого футбольного дела – а это и спортивная часть, и инфраструктура, и медицина. Мелочей в этом деле нет. Уверен, то, что у нас есть – и база, и академия, и потрясающий стадион – позволят ставить самые высокие цели. И не только ставить, но и достигать их.



– Какого курса будет придерживаться клуб?



– Я уже имел возможность коротко поговорить с главным тренером, и, конечно, мы будем общаться регулярно. "Зенит" будет играть в интересный, атакующий, результативный футбол, который будет давать результат и радовать сердца болельщиков, привлекать новых людей на стадион.



– Должна ли станция метро "Новокрестовская" называться станцией "Зенит"?



– У нас уже есть примеры переименования станций метро в честь клубов. Я про эту инициативу знаю. Конечно, такие вещи не могут происходить в одностороннем порядке. Важно учесть мнение города, но со своей стороны беру на себя обязанность обсудить это с городскими властями, услышать, если у них есть какие-то сомнения, и попытаться их развеять. Но в целом идея очень хорошая.

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