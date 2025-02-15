Александр Медведев: «Обогнать «Спартак» по титулам? Статистики пусть считают»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос, стоит ли цель у команды обогнать «Спартак» по количеству титулов.

«Главная цель «Зенит» — обогнать «Спартак» по титулам? Цель — выиграть, а статистики пускай считают», — приводит «РБ Спорт» слова Медведева.

После первой части чемпионата России «Зенит» (39 очков) занимает второе место, уступая «Краснодару» (39) по дополнительным показателям. «Спартак» (37) — на третьей строчке.