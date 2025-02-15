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Экс-тренер «Пари НН» Илич — об аренде Мимовича: «Зенит» с ним точно не прогадал»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший тренер «Пари НН» Саша Илич поделился мнением о переходе сербского защитника Огнена Мимовича в «Зенит».

12 февраля сине-бело-голубые объявили об аренде 20-летнего серба у «Фенербахче».

«Мимович — очень молодой игрок с огромным потенциалом. Он ярко проявил себя в матчах за «Црвену Звезду» в Лиге чемпионов. Я верю в его качества, даже несмотря на свою молодость, он точно может дать многое «Зениту» и помочь команде достичь серьезных результатов. С ним они точно не прогадали», — цитирует Илича «РБ Спорт».

В январе 2025 года Мимович перешел в «Фенербахче» из «Црвены Звезды» за 6,7 миллиона евро. В этом сезоне правый защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился 1 голом и 2 результативными передачами.

Источник: «РБ Спорт»
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Саша Илич
Футбол
ФК Зенит
ФК Фенербахче
Огнен Мимович
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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