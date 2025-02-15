Экс-тренер «Пари НН» Илич — об аренде Мимовича: «Зенит» с ним точно не прогадал»

Бывший тренер «Пари НН» Саша Илич поделился мнением о переходе сербского защитника Огнена Мимовича в «Зенит».

12 февраля сине-бело-голубые объявили об аренде 20-летнего серба у «Фенербахче».

«Мимович — очень молодой игрок с огромным потенциалом. Он ярко проявил себя в матчах за «Црвену Звезду» в Лиге чемпионов. Я верю в его качества, даже несмотря на свою молодость, он точно может дать многое «Зениту» и помочь команде достичь серьезных результатов. С ним они точно не прогадали», — цитирует Илича «РБ Спорт».

В январе 2025 года Мимович перешел в «Фенербахче» из «Црвены Звезды» за 6,7 миллиона евро. В этом сезоне правый защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился 1 голом и 2 результативными передачами.