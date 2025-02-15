Александр Тарханов: «Оренбург» вылетит на 99 процентов, а «Ахмат» вряд ли»

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов предположил, кто покинет РПЛ по итогам сезона.

После 18 туров 13-е место в турнирной таблице чемпионата России занимают «Химки» (16 очков), на 14-м месте идет «Факел» (14), на 15-м — «Ахмат» (13) и на 16-м — «Оренбург» (8).

«Ахмат» вряд ли покинет РПЛ, — приводит «РБ Спорт» слова Тарханова. — По игре они смотрятся лучше всех команд в нижней части таблицы. «Оренбург» на 99 процентов вылетит».

Также специалист ответил на вопрос, скажется ли на «Химках» тяжелая финансовая ситуация.

«Да, может сказаться. С другой стороны, им могут выплатить деньги, и они станут хорошо играть. У «Химок» неплохая команда», — сказал Тарханов.

В минувшем сезоне сразу три команды покинули РПЛ.