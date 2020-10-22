Александр Медведев: «Игрокам «Зенита» запрещали поддерживать Кокорина во время суда? Полная ерунда»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слова бывшего нападающего сине-бело-голубых Александра Кокорина.

Ранее форвард заявил, что футболистам «Зенита» запретили публично поддерживать его по ходу судебного процесса о двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года.

— Сегодня вышло большое интервью Александра Кокорина, где он сказал, что игрокам «Зенита» запретили публично выражать ему поддержку после истории с уголовным делом.

— Все это полная ерунда. Никаких запретов не было и быть не могло.

— А почему тогда Кокорин не остался в «Зените»? Ведь Сергей Семак говорил, что заинтересован в нем.

— Я не буду обсуждать трансферную кампанию, которая уже закончилась. Просто не случилось. Главный тренер выражает свою заинтересованность в тех или иных игроках. Естественно, мы учитываем его пожелания, насколько возможно их реализовать. Но если бы любое желание можно было реализовать, состав команды у нас был бы совсем другим. Помните тост из советского фильма: «выпьем, чтобы наши возможности совпадали с нашими желаниями». Это выражение не потеряло своей актуальности.

— Вы говорили, что общаетесь с Рибальтой о продлении контракта. Еще не договорились?

— У нас только закрылось трансферное окно. Я заинтересован, чтобы он продолжил работу в клубе. А итоги будем подводить в зимний перерыва, а потом и в конце сезона. (Артем Калинин)