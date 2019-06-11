Александр Медведев: "Анюков останется в системе "Зенита", никаких сомнений"

Гендиректор "Зенита" Александр Медведев выразил уверенность, что капитан команды Александр Анюков останется в системе клуба даже в случае завершения карьеры. 36-летний защитник допустил, что закончит выступления по окончании сезона-2018/19.

- То, что Анюков останется в системе клуба, у меня нет никаких сомнений, а в какой роли - давайте подождем немножко, - цитирует ТАСС Медведева.

Анюков перешел в "Зенит" из "Крыльев Советов" в 2005 году. В составе петербуржцев он завоевал пять титулов чемпиона России, два Кубка, четыре Суперкубка России, Кубок и Суперкубок УЕФА. В сезоне-2018/19 он провел 28 матчей и забил 1 гол во всех турнирах.