Чемпион России в составе «Локомотива» Александр Коломейцев перенес операцию на тазобедренном суставе в Италии, сообщает сайт клуба.

Футболист чувствует себя хорошо, уже начал ходить и заниматься с терапевтом. Вскоре он вернется в Москву и будет восстанавливаться под наблюдением врачей и физиотерапевтов «Локомотива».

Напомним, летом 2018 года Коломейцев получил травму, которая потребовала операции и длительного восстановления. В 2019 году Александр вернулся на поле, но был вынужден завершить карьеру после окончания сезона.

Операция позволит вести полноценную активную жизнь без ограничений, однако с профессиональным спортом она несовместима.