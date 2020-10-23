Александр Коломейцев перенес операцию
Чемпион России в составе «Локомотива» Александр Коломейцев перенес операцию на тазобедренном суставе в Италии, сообщает сайт клуба.
Футболист чувствует себя хорошо, уже начал ходить и заниматься с терапевтом. Вскоре он вернется в Москву и будет восстанавливаться под наблюдением врачей и физиотерапевтов «Локомотива».
Напомним, летом 2018 года Коломейцев получил травму, которая потребовала операции и длительного восстановления. В 2019 году Александр вернулся на поле, но был вынужден завершить карьеру после окончания сезона.
Операция позволит вести полноценную активную жизнь без ограничений, однако с профессиональным спортом она несовместима.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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