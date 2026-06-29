Кокорин — о Карседо: «Хороший дядя, только успехов ему»

Нападающий Александр Кокорин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о главном тренере «Спартака» Хуане Карседо.

«Мне импонирует Карседо. Мы с ним конкурировали на Кипре, а когда он пришел сюда, он сразу выиграл трофей. Он — хороший дядя, только успехов ему», — сказал Кокорин «СЭ».

Также нападающий признался, что по-прежнему считает «Спартак» топ-клубом.

«Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом? Он в любом случае топ-клуб, в России точно», — добавил Кокорин.

В прошедшем сезоне «Спартак» с 52 очками занял четвертое место в РПЛ и стал победителем FONBET Кубка России. Карседо возглавил команду зимой. Ранее он входил в тренерский штаб Унаи Эмери в «Спартаке».