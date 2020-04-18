Александр Кокорин: «У «Локомотива» есть интерес, но на уровне «узнать, какие у меня планы»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин заявил, что «Локомотив» проявлял к нему интерес, но до предметных переговоров дело не доходило. Также он подчеркнул, что из «Зенита» не пытались с ним выйти на связь и обсудить его будущее. Петербуржцы владеют на Кокорина правами, в «Сочи» он играет с января на правах аренды.

— «Зенит» должен, во-первых, хотя бы позвонить и узнать, как я. С Семаком мы на связи, но обсуждаем бытовые темы, — сказал Кокорин в Instagram комментатора Нобеля Арустамяна. — Мы в хороших отношениях. Но не он все решает.

Я знаю, что у «Локомотива» интерес есть. Но на уровне «узнать, какие у меня планы». Я не переговорил, но до меня также никто не договорился. На этом все и закончилось.

Договорился на лето уже? Неправда. Я даже не думал на эту тему.

Я хотел поиграть и потренироваться с «Сочи». Я понимал, что у меня будет месяц перерыва, потом сборы, я бы успел.

«Сочи»? Такие разговоры уже пошли. Не с самым большим боссом, но уже пошли. Все хотели бы, чтобы я остался. Большой босс, если бы хотел, то уже все сказал бы.