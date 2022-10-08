«Локомотив» установил новый антирекорд в чемпионате России

Проиграв «Сочи» в матче 12-го тура РПЛ (0:4),"Локомотив" продлил серию поражений в премьер-лиге до пяти встреч. Это худший результат команды в чемпионатах России. Никогда ранее железнодорожники не уступали более, чем в трех играх кряду. Трехматчевые серии случались ранее восемь раз, в том числе и в двух прошлых сезонах — при Марко Николиче и Маркусе Гисдоле.

Самые продолжительные серии поражений «Локомотива» в чемпионате

Сезон Тренер Матчи Поражения 2022/23 Йозеф Циннбауэр Ахмат (д) — 1:2, Факел (г) — 0:2, Спартак (г) — 0:1, Урал (д) — 2:4, Сочи (г) — 0:4 5 2007 Анатолий Бышовец Луч-Энергия (г) — 0:3, Амкар (д) — 0:1, Томь (г) — 2:4 3 2010 Юрий Семин Спартак (д) — 2:3, Динамо (г) — 0:3, Зенит (д) — 0:3 3 2011/12 Владимир Маминов Спартак (д) — 0:2, ЦСКА (г) — 1:3, Динамо (г) — 1:4 3 2014/15 Миодраг Божович Урал (г) — 0:2, Уфа (г) — 0:1, Краснодар (г) — 0:1 3 2015/16 Игорь Черевченко Спартак (д) — 0:2, Ростов (г) — 1:2, Кубань (д) — 0:1 3 2016/17 Юрий Семин Спартак (г) — 0:1, Уфа (д) — 0:1, Ростов (г) — 0:1 3 2020/21 Марко Николич Ротор (д) — 1:2, Сочи (г) — 1:2, Динамо (г) — 1:5 3 2021/22 Маркус Гисдоль Ахмат (д) — 1:2, Арсенал (г) — 1:3, Урал (д) — 0:1 3

В Сочи подопечные Йозефа Циннбауэра потерпели третье крупное поражение за 12 туров чемпионата-2022/23.Летом красно-зеленые были разгромлены «Зенитом» (0:5) и «Краснодаром» (0:3). Чтобы установить новый антирекорд железнодорожникам достаточно однажды получить «-3» в оставшихся 18 турах. По три разгрома случались у «Локо» в сезонах-1992, -2011/12 и -2020/21.

Чемпионаты, в которых «Локомотив» терпел больше одного крупного поражения

Сезон Тренеры Матчи Крупные поражения 1992 Юрий Семин 30 3 (Спартак Вл (д) — 0:3, Асмарал (д) — 1:4, Спартак (г) — 1:4) 2011/12 Владимир Маминов, Жозе Коусейру 44 3 (Динамо (г) — 1:4, Спартак (г) — 0:3, ЦСКА (д) — 0:3) 2020/21 Марко Николич 30 3 (Динамо (г) — 1:5, Краснодар (г) — 0:5, Зенит (г) — 1:6) 2022/23 Йозеф Циннбауэр 12 3 (Зенит (г) — 0:5, Краснодар (г) — 0:3, Сочи (г) — 0:4) 1999 Юрий Семин 30 2 (Спартак (д) — 0:3, Спартак (г) — 0:3) 2000 Юрий Семин 30 2 (Черноморец (д) — 0:3, Торпедо (д) — 0:3) 2007 Анатолий Бышовец 30 2 (Луч-Энергия (г) — 0:3, Рубин (г) — 0:3) 2009 Рашид Рахимов, Юрий Семин 30 2 (ЦСКА (г) — 1:4, Спартак (г) — 0:3) 2010 Юрий Семин 30 2 (Динамо (г) — 0:3, Зенит (д) — 0:3) 2019/20 Юрий Семин 30 2 (Спартак (д) — 0:3, Арсенал (г) — 0:4)

Девять очков за 12 туров — худший результат в истории «Локомотива». Антирекорд сезона-2016/17 в этом году оказался перекрыт на целых три очка. С 1995 года, когда чемпионат России перешел на трехочковую систему подсчета очков, слабее стартовали только три московских команды — ЦСКА (2000), «Динамо» (2006) и дважды «Торпедо» (2014/15 и 2022/23).

Худшие 12 туров московских команд в чемпионатах России после перехода на трехочковую систему

Сезон Команда В Н П М О Место 2022/23 Торпедо 1 2 8 7-21 5 16-е* 2014/15 Торпедо 1 3 8 9-27 6 15-е 2000 ЦСКА 2 2 8 8-18 8 14-е 2006 Динамо 1 5 6 8-14 8 15-е 2006 Торпедо 1 6 5 8-16 9 14-е 2022/23 Локомотив 2 3 7 15-22 9 14-е 2019/20 Динамо 2 4 6 8-14 10 15-е 2017/18 Динамо 2 4 6 9-14 10 15-е 2003 Торпедо-Металлург 2 4 6 10-11 10 15-е 1998 Динамо 1 8 3 9-10 11 15-е

* Матч 12-го тура проведет в воскресенье.