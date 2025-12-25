Александр Кержаков сообщил о рождении ребенка

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков объявил, что в четвертый раз стал отцом.

«Самый лучший новогодний подарок в жизни, от самого лучшего человека на земле! 25.12.25», — написал Кержаков, выложив фото с новорожденным ребенком.

С 2022 года экс-футболист женат на Евгении Ледащевой. Этот ребенок стал первым у супругов. У Кержакова три ребенка от предыдущих отношений: дочь Дарья (2005 года рождения), а также сыновья Игорь (2014) и Артемий (2017).