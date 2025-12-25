Источник: «Химки» будут выступать в чемпионате Московской области под новым названием

«Химки» могут вернуться в российский футбол, сообщает Sport Baza.

По информации источника, команда будет выступать в чемпионате Московской области. Предварительное новое название — «Новые Химки». Сейчас в команде ведется просмотр футболистов.

«Химки» из-за финансовых проблем не получили лицензию для участия в РПЛ в сезоне-2025/26. В сентябре подмосковный клуб признали банкротом.

В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в турнирной таблице РПЛ, но из-за финансовых проблем не получили лицензию для участия в чемпионате России в нынешнем сезоне. В сентябре подмосковный клуб был признан банкротом.