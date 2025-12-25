Геркус считает невозможным чемпионство «Локомотива» в этом сезоне РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с «СЭ» поделился мнением о шансах «Локомотива» в борьбе за чемпионство РПЛ.

«Нынешний «Локомотив» не сможет бороться за чемпионство, у него нет той глубины состава, которая есть у двух конкурентов: «Зенита» и «Краснодара». Это связано с тем, что у «Локомотива» сильно меньше бюджет, в разы меньше. Тут ничего не поделаешь. Бюджеты на дистанции решают. Ну и добавлю, что у «Локо» сегодня почти не осталось игроков с опытом борьбы за трофеи. Это критически важно», — сказал Геркус «СЭ».

Также Геркус рассказал, что может помочь «Локомотиву» стать чемпионом.

«Наверное, они могут зацепиться за первое место только в случае одновременной перестройки «Зенита» и «Краснодара». Или если бы в составе, помимо Батракова, была еще одна суперзвезда. Например, какой-нибудь защитник или опорник невероятный», — добавил Геркус.

«Локомотив» (37 очков) после 18 туров РПЛ занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В последний раз железнодорожники становились чемпионами в сезоне-2017/18.

(Руслан Ботвенко)