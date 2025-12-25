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Геркус считает невозможным чемпионство «Локомотива» в этом сезоне РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с «СЭ» поделился мнением о шансах «Локомотива» в борьбе за чемпионство РПЛ.

«Нынешний «Локомотив» не сможет бороться за чемпионство, у него нет той глубины состава, которая есть у двух конкурентов: «Зенита» и «Краснодара». Это связано с тем, что у «Локомотива» сильно меньше бюджет, в разы меньше. Тут ничего не поделаешь. Бюджеты на дистанции решают. Ну и добавлю, что у «Локо» сегодня почти не осталось игроков с опытом борьбы за трофеи. Это критически важно», — сказал Геркус «СЭ».

Также Геркус рассказал, что может помочь «Локомотиву» стать чемпионом.

«Наверное, они могут зацепиться за первое место только в случае одновременной перестройки «Зенита» и «Краснодара». Или если бы в составе, помимо Батракова, была еще одна суперзвезда. Например, какой-нибудь защитник или опорник невероятный», — добавил Геркус.

«Локомотив» (37 очков) после 18 туров РПЛ занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В последний раз железнодорожники становились чемпионами в сезоне-2017/18.

(Руслан Ботвенко)

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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Илья Геркус
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Александр Кержаков сообщил о рождении ребенка
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
Результаты / календарь
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
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Ахмат

 8 1 3
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Рубин

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ЦСКА

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