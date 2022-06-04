Кержаков: «Удивился, если бы мне сказали, что мы займем место вслед за «Спартаком» и обойдем «Рубин»

Тренер Александр Кержаков в интервью «СЭ» рассказал о том, что его удивили итоги сезона РПЛ 2021/22.

— Скажите честно: если бы год назад вам сказали, что вы займете 11-е место в РПЛ с командой-дебютантом, но вопрос с контрактом не будет решен. Вы бы удивились?

- Честно, я даже об этом не задумывался. Наверное, я бы больше удивился, если бы мне сказали, что мы займем место вслед за «Спартаком» в турнирной таблице и обойдем «Рубин». Вот это бы меня удивило больше.

«Нижний Новгород» под руководством Александра Кержакова в нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ занял 11-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка.

Команда Александра Кержакова избежала попадания в зону стыковых матчей за право остаться в РПЛ в первом же сезоне после выхода в высший дивизион страны из ФНЛ.