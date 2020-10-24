Александр Хацкевич: «Я сказал ребятам, что ничего невозможного нет»
21:21
Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич не скрывали своей радости после окончания матча 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (2:1).
— Долгожданная первая победа, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Для всего Волгограда, для болельщиков. Я сказал ребятам, что ничего невозможного нет. Надо верить в себя.
Первым номером не могли играть, но начали очень активно, высоко прессинговали.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 12-й тур. «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
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