РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Александр Хацкевич: «Я сказал ребятам, что ничего невозможного нет»

21:21
Теги:

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич не скрывали своей радости после окончания матча 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (2:1).

— Долгожданная первая победа, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Для всего Волгограда, для болельщиков. Я сказал ребятам, что ничего невозможного нет. Надо верить в себя.

Первым номером не могли играть, но начали очень активно, высоко прессинговали.

Локомотив — Ротор

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 12-й тур. «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир