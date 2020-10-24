Александр Хацкевич: «Я сказал ребятам, что ничего невозможного нет»

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич не скрывали своей радости после окончания матча 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (2:1).

— Долгожданная первая победа, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Для всего Волгограда, для болельщиков. Я сказал ребятам, что ничего невозможного нет. Надо верить в себя.

Первым номером не могли играть, но начали очень активно, высоко прессинговали.