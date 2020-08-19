Александр Хацкевич: «Ананидзе приехал в разобранном состоянии, но пообещал, что к 25 августа приведет себя в порядок»

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич после завершения матча 3-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ахмата» (1:3) отметил, что его команде не хватает глубины состава.

— Ребята выкладываются на 100 процентов, а кто-то, может, и больше, — приводит слова Хацкевича Instagram «Ахмата». — Без усиления, без длины скамейки нам тяжело усилить игру в атаке. Например, у нас был только один игрок, который в итоге вышел на замену и забил мяч. А так у нас на замене были одни защитники. Мы работаем в этом направлении. И только по истечении шести-семи туров мы сможем делать какие-то выводы по нашей команде.

«Ахмат» начал достаточно активно, и в первые минут 20 у нас практически ничего не получалось. И не забитый хозяевами пенальти тоже повлиял на «Ахмат», а также встряхнул нашу команду — мы начали играть агрессивнее.

А во второй половине за первую же нашу ошибку нас наказали, в случае второго пропущенного гола мы проиграли борьбу. Но далее мы все равно боролись, смогли отыграть один мяч. И третий пропущенный гол был необязательным, но нас заставили ошибиться, также было удаление Седрика Гогуа. После этих двух моментов было тяжело бороться за результат.

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