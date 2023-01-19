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Гришин: «Жду от ЦСКА хорошей игры во второй части сезона и борьбы с «Зенитом» за чемпионство»

Алина Савинова
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Тренер футбольной академии ЦСКА Александр Гришин рассказал о своих ожиданиях от выступлений московского клуба во второй части сезона.

«Жду от ЦСКА хорошей игры во второй части сезона, побед и борьбы с «Зенитом» за чемпионство. Если команда хорошо подготовится на сборах, то у ребят все получится. Что касается трансферов, то это должен решать тренер — нужны ли ему еще футболисты или нет», — приводит «РБ Спорт» слова Гришина.

По итогам 17 туров РПЛ ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков. У «Зенита», который на данный момент лидирует в чемпионате России, — 42 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-grishin-vo-vtoroj-chasti-sezona-zhdu-ot-tsska-bor-by-s-zenitom-za-chempionstvo/

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Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
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Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
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