Лещук: «По итогам сезона хотелось бы как минимум попасть в тройку»

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал о целях команды на вторую часть сезона.

— По итогам сезона хотелось бы как минимум попасть в тройку. Но желательно улучшить результат предыдущего сезона и взять трофей. Есть желание каждый год добиваться хороших результатов. Но в столетие, конечно, хочется порадовать болельщиков, которые давно поддерживают «Динамо» и долгое время не видели трофеев. Будем стараться сделать праздник для них.

— Говоря про трофей, ты в первую очередь имеешь в виду Кубок России? Или в чемпионате еще можно побороться?

— Кто знает, что произойдет в чемпионате? Мало ли, — сказал Лещук Sport24.