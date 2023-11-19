Гуренко: «Если есть возможность, то почему не поехать и не попробовать себя в Европе?»

Бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко рассказал, стоит ли спортсменам уезжать в Европу.

«Каждый спортсмен хочет играть в сильном и интересном чемпионате. Там уровень выше, более динамичный футбол. Если есть возможность, то почему не поехать и не попробовать себя в Европе?» — ответил Гуренко.

51-летний специалист будучи футболистом выступал за такие клубы как «Локомотив», «Неман», «Рома», «Реал Сарагоса», «Парма» и другие.