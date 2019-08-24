Александр Григорян: «У нас есть игроки, чью зарплату нужно умножить на много нулей, чтобы получить Филиппа»

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян после поражения в матче 7-го тура чемпионата России против «Динамо» (0:2) отметил, что его команде не хватило агрессии.

«Все слишком банально и просто. У нас два момента — ноль голов. У них полумомент у Филиппа: исполнительское мастерство — там сидит. Наша ошибка... Шелия часто нас выручал, но в моменте ошибся — 0:2, - приводит слова тренера официальный Youtube-канал тамбовского клуба.

Мы не сделали ничего для того, чтобы уйти от этой банальности: победило мастерство. Без какого-то преимущества. Если не предлагать сопернику что-то другое, то так и будет. Нужно демонстрировать более агрессивный футбол и более агрессивные действия.

Кто за это отвечает? Главный тренер. Главный тренер вообще за все отвечает. Хотелось бы спросить: а за что отвечают игроки?

У нас есть игроки, чью зарплату нужно умножить на очень много нулей, чтобы получить Филиппа. А его я сегодня видел один раз в игре, когда он гол забивал. Наверное, это стоит столько?»