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Источник: полузащитник «Сочи» Пруцев согласовал контракт с «Црвеной Звездой»

«Чемпионат»: полузащитник «Сочи» Пруцев согласовал контракт с «Црвеной Звездой»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Сочи» Егор Пруцев согласовал долгосрочный контракт с «Црвеной Звездой», сообщает «Чемпионат».

По данным источника, личный контракт с 19-летним футболистом уже согласован. Клубам осталось договориться об условиях трансфера.

Пруцев — младший брат игрока «Спартака» Данила Пруцева. Он перешел в «Сочи» в 2019 году. За это время он дважды был в аренде — в «Текстильщике» и «Нефтехимике».

За основную сочинскую команду Пруцев провел всего один матч. Это была игра против «Краснодара» (1:1) 26 сентября 2020 года.

За «Сочи-2» полузащитник провел 44 игры, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач. Контракт игрока с российским клубом действует до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4774493-poluzaschitnik-sochi-prucev-soglasoval-kontrakt-s-crvenoj-zvezdoj.html?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
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