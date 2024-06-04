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Чанов: «Не скажешь, что Федотов — это провал, но ЦСКА потерял лидирующие позиции»

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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов отреагировал на новость об увольнении Владимира Федотова с поста главного тренера армейского клуба.

«Двоякое ощущение, честно говоря. Тут и не скажешь, что Федотов — это провал. С другой стороны, ЦСКА все-таки потерял свои лидирующие позиции. Здесь надо находиться в гуще событий. Во-первых, мы не знаем, были ли выполнены его селекционные условия, или нет. Если они были выполнены, то тут тренер виноват.

Ну раз это — решение руководства клуба, значит, есть для этого основания. Единственное, что, конечно, ЦСКА не может находиться на шестом месте. Мы попривыкли видеть их в верхней части таблицы", — сказал Чанов Vprognoze.ru.

Федотов возглавлял ЦСКА с лета 2022 года. В минувшем сезоне красно-синие финишировали на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Vprognoze.ru
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
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Балтика – Локомотив
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