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Филимонов: «Хочется привести в пример «Спартаку» тот же «Зенит»: вот там стабильность»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов высказался о текущем положении дел в московском клубе.

— У «Спартака» за три дня до старта чемпионата ушел спортивный директор Каттани. У вас есть понимание того, что сейчас там происходит?

— Натуральный бардак. Постоянно какие-то шарахания. Все, что там происходит, не поддается логическому объяснению.

Хочется привести в пример «Спартаку» тот же «Зенит»: вот там стабильность. Потому что там ведется грамотная работа менеджмента, — цитирует Филимонова Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-18-filimonov-khochetsya-privesti-v-primer-spartaku-zenit-vot-tam-gramotnaya-rabota-a-v-spartake-bardak
Александр Филимонов
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