Филимонов: «Хочется привести в пример «Спартаку» тот же «Зенит»: вот там стабильность»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов высказался о текущем положении дел в московском клубе.

— У «Спартака» за три дня до старта чемпионата ушел спортивный директор Каттани. У вас есть понимание того, что сейчас там происходит?

— Натуральный бардак. Постоянно какие-то шарахания. Все, что там происходит, не поддается логическому объяснению.

Хочется привести в пример «Спартаку» тот же «Зенит»: вот там стабильность. Потому что там ведется грамотная работа менеджмента, — цитирует Филимонова Sport24.