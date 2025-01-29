Фильцов: «Переход Зиньковского в «Локомотив» будет в плюс клубу и футболисту»
Бывший вратарь «Локомотива» Александр Фильцов прокомментировал возможный переход полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского в «Локомотив».
«Зиньковский ищет игровое время, в «Спартаке» он не так часто появляется на поле. Это талантливый парень, но, возможно, сейчас тренеры на него не рассчитывают так, как бы он хотел. В «Локомотиве» есть Михаил Галактионов, который знает подход к футболистам, может встроить Зиньковского в игру. Это уже зрелый игрок, переход будет в плюс клубу и футболисту.
Зиньковский рискует и в «Локомотиве» быть запасным? Конкуренция всегда есть, но нужно искать ходы, как развивать свою карьеру. Если «Локомотив» рассматривает его, то уже знает, как его применить на футбольном поле. Возможно, стоит ждать перестановки игроков по позициям. Зиньковский усилит «Локомотив», это качественный футболист», — цитирует Legalbet Фильцова.
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|И
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|Н
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1
|Краснодар
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|34-12
|39
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2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
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3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
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4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
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5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
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6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
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7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
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8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
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9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
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10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
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11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
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12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
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13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
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14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
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15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
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16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
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Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
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Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
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Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
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Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
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Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
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Ростов – Динамо
|- : -
|Г
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Манфред Угальде
Спартак
|15
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Алексей Батраков
Локомотив
|10
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Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
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Бителло
Динамо
|8
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Маркус Вендел
Зенит
|8
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
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Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
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Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3