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Сегодня, 21:08

Губерниев: «Тройка лучших футболистов в мире — Пеле, Марадона и Кокорин. Поэтому про уровень нашей лиги надо спрашивать у Саши»

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, назвавшего РПЛ «говном».

«Мне кажется, тройка лучших футболистов в мире выглядит очевидно: Пеле, Марадона и Кокорин. Поэтому про уровень нашей лиги надо спрашивать у него, он поиграл, он знает. Если есть человек, который просрал свой талант, то это Кокорин», — сказал Губерниев «СЭ».

Александр Кокорин выступает за кипрский «Арис «с 2022 года. В текущем сезоне российский нападающий провел за клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 5 голевых передач.

(Дарик Агаларов)

Александр Кокорин
РПЛ
Дмитрий Губерниев
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
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