Александр Ерохин: «Важно было забить «Химкам» в первом тайме»
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился впечатлениями от победы над «Химками» в 13-м туре Тинькофф-РПЛ (2:0). Хавбек забил второй гол в матче и был признан лучшим игроком встречи.
— Важно было в первом тайме забить, почувствовать контроль мяча, — сказал Ерохин в эфире «Матч премьер». — «Химкам» было нечего терять, они шли вперед, к счастью, удалось набрать три очка. Второй тайм у нас лучше получался, как-то спокойнее его провели.
Игра была непростая: у нас не самая лучшая серия, надо было набирать три очка.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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