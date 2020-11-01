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Александр Ерохин: «Важно было забить «Химкам» в первом тайме»

16:07

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился впечатлениями от победы над «Химками» в 13-м туре Тинькофф-РПЛ (2:0). Хавбек забил второй гол в матче и был признан лучшим игроком встречи.

— Важно было в первом тайме забить, почувствовать контроль мяча, — сказал Ерохин в эфире «Матч премьер». — «Химкам» было нечего терять, они шли вперед, к счастью, удалось набрать три очка. Второй тайм у нас лучше получался, как-то спокойнее его провели.

Игра была непростая: у нас не самая лучшая серия, надо было набирать три очка.

Химки — Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 13-й тур. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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