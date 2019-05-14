13:32 | Футбол — РПЛ

Александр Егоров: "В плане дисциплинарной линии у меня к арбитру "Зенит" – ЦСКА очень большие вопросы"

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Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС стался недоволен работой арбитров в матче "Зенит"ЦСКА (3:1).

– С трибуны показалось, что однобоко судили. Ваше мнение?

– У меня к арбитру Евгению Турбину в плане дисциплинарной линии очень большие вопросы. Несколько карточек не дали игрокам ЦСКА, точно так же, как игрокам "Зенита". Я так понимаю, что арбитр пытался дать играть в футбол. Но когда ты определенный уровень единоборств даешь, а те, кто просит дать поиграть, начинают апеллировать, почему не свистишь, получается такая ситуация. (Юлия Яковлева)

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 28-й тур. "Зенит" – ЦСКА и другие игры
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