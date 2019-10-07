Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал, возможно ли возвращение Алексея Николаева, а также прокомментировал длительное отсутствие назначений на матчи премьер-лиги арбитров Кирилла Левникова и Владимира Москалева.

— Может ли возобновить карьеру Алексей Николаев? Чем он сейчас занят? — вопрос Егорову.

— Не знаю, чем он занят, если честно. Николаев не попал в списки судей потому, что его не рекомендовала Московская федерация футбола, я к этому не имею никакого отношения, — ответил Егоров. — Видимо, не сдал нормативы, или что-то еще.

— Когда вернутся к судейству в премьер-лиге Кирилл Левников и Владимир Москалев?

— Решение, кому получать матч, а кому нет — внутреннее дело департамента. Кто, когда и сколько игр отсудит. Вы же не станете сейчас звонить, например, Карпину и спрашивать, сколько матчей он проведет в сезоне?

— Если Еременко пропустит много матчей, то да.

— Арбитры готовятся к играм. Как только мы поймем, что они готовы, поставим их на матч. Я уже говорил об этом. Никто не дисквалифицирован, ничего такого. (Иван Торопцев)