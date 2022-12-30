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Сегодня, 16:40

Дюков: «УЕФА и футбольные люди Европы хотят видеть Россию, Чеферин хочет найти решение»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Александер Чеферин.
Фото Global Look Press

Президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома организации заявил, что УЕФА и футбольные люди Европы хотят видеть Россию на турнирах.

Александр Дюков. «Идеологически мы расходимся с Европой, там политика на первом месте». Президент РФС Дюков — о будущем российского футбола

— Идеологически расходимся с Европой? Я не имел в виду УЕФА и футбол. Я говорил о политике, — сказал Дюков. — У нас будет три месяца, чтобы снова это проверить. Футбол и политика взаимосвязаны? Такое мнение сложилось. Политика влияет на футбол. Давайте поймем, насколько сильно.

Обсуждать вопрос, который мы рассматриваем сейчас, было невозможно еще 5-6 месяцев назад. Многое изменилось. Что именно? Я считаю, что политика не должна влиять на футбол. Для РФС футбол и политика не связаны.
Трусливое решение? УЕФА и футбольные люди Европы хотят нас видеть. Если бы они не хотели, с нами вообще бы не сотрудничали. И более того — исключили бы. Чеферин? Если мы договорились, что мы создаем рабочую группу... Да, хочет. Хочет найти решение.

Мосты не сожжены. Мы можем попробовать рассмотреть найти новые возможности для восстановления отношений. Программы УЕФА помогают. Мы и сами справились бы. Но я бы это рассматривал, как символы, что не все так плохо в наших отношениях.

Последний контакт с ФИФА был вчера. Эта неделя была потрачена членами исполкома, чтобы все взвесить и осознать. Вторая неделя была потрачена, чтобы высказаться. РФС — это общественная организация. Также были и консультации. Есть настрой, чтобы найти какое-то решение, чтобы вернуться в официальные турниры.

Футбол
РФС
Александр Дюков
УЕФА
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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