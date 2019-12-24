Александр Дюков: «Задержания фанатов «Спартака»? РФС беспокоит такая избирательность»

Президент РФС Александр Дюков на пресс-конференции после исполкома РФС прокомментировал ситуацию с фанатами и задержание Валерия Бевза.

— За подобными комментариями лучше обращаться в лигу, который мы передали все права на проведение соревнований. Мы хотим видеть праздничную атмосферу на трибунах. И положительная динамика есть. Но взаимоотношения клубов, полиции и фанатов — это вопрос РПЛ. Это не значит, что РФС отстраняется от ситуации, мы этим занимаемся. Вопрос для нас важный. Мы хотим помочь лиге в росте посещаемости. Но подменять лигу мы не должны.

Что касается матча «Зенит» — «Спартак». Ушло время на то, чтобы разобраться, что там происходило. Задержания проходили на основании того, что у полиции была информация, что планируются массовые драки — 150 на 150 человек. Я видел видео с автобусом с битами, капами, перчатками для рукопашного боя. Вы прекрасно знаете, что некоторых граждан футбол — повод подраться. Возможно, кого-то задержали просто так. Но пусть эти люди обращаются в РФС, мы будем говорить с правоохранительными органами.

Задержание Валерия Бевза — формально у органов были все основания задержать и вынести ему такое наказание. Но и у РФС тоже есть вопросы по подобной избирательности. Болельщики «Зенита» тоже нецензурно ругались, но никто из них задержан не был и глушилки против них не применялись. (Дмитрий Гирин)