Александр Дюков: "Вряд ли РПЛ и ФНЛ захотят вернуться к формату "весна-осень"

Председатель совета директоров "Зенита", кандидат на пост президента РФС Александр Дюков после представления своей программы в Санкт-Петербурге ответил на вопросы журналистов.

– Система "осень-весна" останется в российском футболе? – вопрос Дюкову.

– Я не считаю, что переход на эту систему позволил нашему футболу значительно продвинуться вперед. С другой стороны, нельзя сказать, что были созданы серьезные непреодолимые проблемы. Думаю, мы должны обсуждать все вопросы, но принятие решения не должно быть компетенцией исключительно президента РФС, кто бы им ни был. Эта дискуссия будет очень непростой. С одной стороны, есть РПЛ и даже ФНЛ, которые вряд ли захотят вернуться. Что касается ПФЛ, скорее всего, имеет смысл перейти обратно на формат "весна-осень". При этом нам хотелось бы сохранить спортивный принцип перехода из ПФЛ в ФНЛ, и если эти лиги будут играть в разных форматах, будет сложно осуществить это на практике.

Если говорить о ПФЛ, то этот переход забрал месяц-полтора теплой погоды, когда можно было бы играть в футбол. Но нужно понимать, что мы – северная держава, и большинство регионов, за исключением южных, имеют отрицательную среднемесячную температуру четыре-пять месяцев в году. Мы можем вернуться, это позволит нам заканчивать проведение турниров на две недели раньше, начинать чуть позже, но в любом случае мы должны играть в футбол больше. Если мы хотим, чтобы наш футбол прогрессировал, даже клубы ПФЛ должны иметь возможность играть не шесть-семь месяцев в году, а больше. Чтобы это произошло, одного ресурса – перехода на "весну-осень" – недостаточно, нужно развивать инфраструктуру. Там, где это возможно, должны появляться стадионы, как в Петербурге – хотя я понимаю, что это сложно. Необходимо строить манежи, чтобы не зависеть от климата и играть в футбол круглосуточно, как это делают в других странах. Если мы хотим быть конкурентными, у нас должны быть такие же условия для развития футбола. (Егор Бычков)