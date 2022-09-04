Дюков: «РФС не был причастен к переговорам между «Динамо» и «Челси» по Захаряну»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал несостоявшийся переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

— Ваше мнение по Захаряну?

— Очень здорово, что большие клубы из Европы проявляют интерес к нашим российским игрокам.

— «Динамо» обращалось к РФС за помощью в проведении этого трансфера?

— Нет, мы не были причастны к этим переговорам.

Механизмы для решения проблем с оплатой? Будем искать. За еврокубки, например, какие-то клубы получили деньги, которые им причитались, кто-то нет.

1 сентября «Динамо» объявило о том, что 19-летний россиянин не перейдет в «Челси» в летнее трансферное окно. Лондонский клуб не нашел возможности совершить перевод 15 миллионов евро (опция выкупа) бело-голубым до закрытия трансферного окна в Англии.