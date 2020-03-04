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Александр Дюков: «Должен быть план Б по коронавирусу, но проводить матчи без зрителей — прерогатива властей»

19:05
Александр Дюков. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Дюков. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент РФС Александр Дюков прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса. Напомним, что план мэрии подразумевает запрет на проведение массовых мероприятий и закрытие стадионов.

— Будут ли переносы как в Италии? Будет ли соблюдаться ли план мэрии по закрытию стадионов в случае обострения ситуации?

— Что касается наших лиг и Кубка России, соревнования и матчи планируется проводить со зрителями. Безусловно, лиги рассматривают различные возможности и должен быть готов план Б. Решение проводить матчи без зрителей — это прерогатива ни лиг, ни РФС, а властей, которые отвечают за здоровье в наше стране. (Евгений Белоусов)

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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