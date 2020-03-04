Президент РФС Александр Дюков прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса. Напомним, что план мэрии подразумевает запрет на проведение массовых мероприятий и закрытие стадионов.

— Будут ли переносы как в Италии? Будет ли соблюдаться ли план мэрии по закрытию стадионов в случае обострения ситуации?

— Что касается наших лиг и Кубка России, соревнования и матчи планируется проводить со зрителями. Безусловно, лиги рассматривают различные возможности и должен быть готов план Б. Решение проводить матчи без зрителей — это прерогатива ни лиг, ни РФС, а властей, которые отвечают за здоровье в наше стране. (Евгений Белоусов)