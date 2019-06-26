Александр Дюков: "Анализ по возможности расширения РПЛ завершится на следующей неделе"

Анализ целесообразности расширения РПЛ с 16 до 18 клубов завершится на следующей неделе, сообщил на пресс-конференции президент РФС Александр Дюков.

Президент ЦСКА Евгений Гинер на заседании исполкома РФС 23 мая предложил расширить РПЛ. Позднее данная идея обсуждалась на общем собрании лиги. 15 клубов проголосовали за увеличение числа участников с сезона-2020/21, один ("Спартак") – против. Затем была создана рабочая группа для выработки решения по поводу того, насколько целесообразно расширять РПЛ.

В среду состоялось очередное заседание исполкома РФС. По словм Дюкова, вопрос расширения лиги на нем "затрагивался косвенно".

– Члены исполкома говорили о том, что клубы должны проводить больше игр с высоким уровнем конкуренции, – сказал Дюков. – В рамках РПЛ создана рабочая группа, которая обсуждает данный вопрос. Анализ еще ведется, РПЛ обещает, что работа должна завергиться на следующей неделе – по ее итогам и будет принято решение на исполкоме РФС.

– Информация о том, что РФС уже чуть ли не одобрил расширение РПЛ до 18 клубов, не соответствует действительности. Пока я тут президент, такие решения спонтанно и эмоционально приниматься не будут. За каждым решением должен стоять скрупулезный анализ, – отметил президент РФС.

– Если РПЛ обоснует, что 18 команд – это шаг вперед, тогда это решение вполне может быть принято, – сказал Дюков. – Если вводить какие-то изменения, то – да (с сезона 2020/21. – Прим. "СЭ"), я бы не их откладывал. (Илья Андреев)

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