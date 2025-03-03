Александр Бубнов спустя семь лет вернулся в эфир
Футбольный эксперт Александр Бубнов впервые за семь лет появился в эфире.
69-летний экс-футболист стал гостем нового выпуска на YouTube-канале «Коммент.Шоу», где принял участие в анализе 19-го тура РПЛ.
3 марта журналист Нобель Арустамян сообщил, что Бубнов с этого сезона станет постоянным участником шоу.
В 2018 году Бубнов в последний раз принял участие в эфир на радио «Спорт FM». С того момента он давал только текстовые комментарии для СМИ.
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Хоккей
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Локомотив
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
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|0-0
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6
|Балтика
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|0
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|0-0
|0
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7
|Динамо
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|0
|0
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|0-0
|0
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Акрон
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|0-0
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14
|Динамо Мх
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|0-0
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15
|Родина
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|0-0
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16
|Факел
|0
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|0
|0
|0-0
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Результаты / календарь
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|26.07
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|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
|00:00
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
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|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
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|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -
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