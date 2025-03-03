Александр Бубнов спустя семь лет вернулся в эфир

Футбольный эксперт Александр Бубнов впервые за семь лет появился в эфире.

69-летний экс-футболист стал гостем нового выпуска на YouTube-канале «Коммент.Шоу», где принял участие в анализе 19-го тура РПЛ.

3 марта журналист Нобель Арустамян сообщил, что Бубнов с этого сезона станет постоянным участником шоу.

В 2018 году Бубнов в последний раз принял участие в эфир на радио «Спорт FM». С того момента он давал только текстовые комментарии для СМИ.