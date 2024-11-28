Алаев: «Не пытаемся заменить собой правоохранительные органы или другие институты»

Президент РПЛ Александр Алаев после заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе сказал, что настаивает на тщательном совместном расследовании с участием представителей лиги.

— Вы сказали, что будет создана рабочая группа. Если губернатор вам скажет фамилию человека, как дальше намерены действовать?

— Мы не говорим о создании рабочей группы. Настаиваем на тщательном совместном расследовании с участием представителей РПЛ. Не пытаемся заменить собой правоохранительные органы или другие институты. Готовы выехать, участвовать в работе. В зависимости от фактуры это могут быть внутренние процессы. Готовы и просим, настаиваем включить нас в эту работу, чтобы довести все это до логического конца. Что будет с человеком — решать не нам. Руководителям, футбольным органам, если он нарушил регламенты, правоохранителям, если он нарушил административный или уголовный кодекс.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он создал инициативу «Чистый спорт» и призвал глав других регионов присоединиться к ней.

Дарик Агаларов