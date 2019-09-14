Алекс Крал: «Перед игрой провел только две тренировки в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал прокомментировал поражение от «Урала» (1:2) в матче 9-го тура чемпионата России, который стал для него дебютным в составе новой команды.

— Это первая ваша игра в «Спартаке». Как себя чувствуете?

— Не совсем хорошо, потому что мы проиграли. Единственная положительная вещь — фанаты. Они поддерживали нас весь матч. В следующий раз мы выйдем брать три очка ради них.

— Второй гол начался с вашей ошибки...

— Я хотел взять мяч и сделать с ним что-нибудь. Мы хорошо играли, но не били по воротам. В итоге я потерял мяч, и нам забили.

— Какое у вас амплуа? Вы опорный полузащитник или все-таки атакующий?

— Моя позиция — в середине поля. В зависимости от хода игры я могу менять позицию. Тренер хотел, как я понял, уделять больше внимания обороне, смещаться чуть левее. Второй центральный полузащитник смещался правее, так что, думаю, мне нужно было быть более оборонительным.

— Но вы более креативный?

— Да, я пытаюсь таким быть.

— Сложно было играть сегодня, у вас было не так много тренировок?

— Да, конечно. У меня было только две тренировки, и они были полностью тактические. Сложно было играть с парнями. Мне нужно больше времени, чтобы узнавать партнеров все больше и больше.

— Тренер говорил с вами о том, готовы вы или не готовы?

— Во вторник я провел матч за национальную команду, и у меня было достаточно времени, чтобы восстановиться. Как я уже сказал, в следующих играх я смогу быть более полезным для команды.

— Можете сравнить чемпионаты Чехии и России?

— Да, есть большие отличия. Поэтому и говорю, что мне нужно больше времени. В Чехии много передач, много единоборств. При этом индивидуально в России футболисты намного сильнее. (Александр Рогулев)

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