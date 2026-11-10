Семин отметил работу Мусаева в «Краснодаре»: «Матч с ЦСКА показал, что команда находится под его контролем»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от победы «Краснодара» над ЦСКА (4:2) в матче 14-го тура РПЛ.

«Они долгое время не могли заменить ушедшего Сперцяна и Кривцова, который травмирован. В этом одна из причин неудачной полосы результатов. Мусаев — хладнокровен и хорошо ведет работу. Матч с ЦСКА показал, что команда находится под его контролем», — сказал Семин «СЭ».

После 14 туров «Краснодар» с 26 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с таким же количеством очков располагается на пятой строчке.