Силкин не верит в чемпионство «Динамо»: «Уже сколько лет ждем, а по итогу одни разочарования»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в разговоре с «СЭ» высказался об игре московского клуба в текущем сезоне чемпионата России.

«Динамо» набрало 31 очко и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

«Вроде бы игра есть у команды, тренер толковый, но всегда «Динамо» чего-то не хватает. Если честно, я не верю в чемпионство команды в этом сезоне. Уже сколько лет ждем, а по итогу одни разочарования. Плюс не забывайте, что «Зенит» сейчас набрал ход и вполне может оторваться от своих преследователей. А на дистанции с командой Семака всем тяжело», — сказал Силкин «СЭ».

После паузы на матчи сборных «Динамо» 22 ноября примет «Краснодар».